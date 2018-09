Inzaghi non si fida dell’Empoli: «Bisogna affrontarli con umiltà e unità»

Conferenza stampa di presentazione di Simone Inzaghi in vista di Empoli-Lazio: «Immobile e Savic stanno bene»

Dopo un inizio non esaltante, la Lazio vuole ricominciare da zero. E quale occasione migliore se non contro l’Empoli, anticamera di un mini-ciclo di sette partite in venti giorni (cinque di campionato e due di Europa League) che indirizzerà l’intera annata biancoceleste. Inzaghi lo sottolinea in conferenza stampa: «Sì, comincia un ciclo durissimo, dovremo farci trovare pronti come squadra e io dovrò essere bravo a fare le scelte migliori. Dovremo affrontare una partita alla volta senza fasciarci la testa prima». La sosta è stata utile secondo il tecnico: «Abbiamo lavorato molto bene, lo hanno fatto in particolare quelli che sono rimasti a Formello. Ma anche quelli che sono andati in nazionale sono tornati in buone condizioni».

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI INZAGHI SU LAZIONEWS 24