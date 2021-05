Inzaghi Inter, Antonello: «Lavoriamo per la soluzione corretta»

Alessandro Antonello parla dell’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter: ecco le sue dichiarazioni sul tecnico

Alessandro Antonello, ad corporate dell’Inter, ha parlato dell’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Le sue parole a margine della premiazione per il “Premio Rosa Camuna” vinto dall’Inter.

INZAGHI – «Si sta lavorando per trovare la soluzione corretta, quindi bisogna essere fiduciosi. C’è un progetto, una strategia, chiaramente ogni tanto serve rivedere i programmi. Nella nuova stagione riusciremo a garantire una performance sportiva all’altezza dei campioni d’Italia. Scudetto? L’obiettivo è figurare sempre nelle prime posizioni, sarà una competizione sempre più difficile perché le altre squadre si rinforzano; vogliamo dare stabilità e continuità al club, la situazione non è semplice non solo per l’Inter».

