Inzaghi in conferenza stampa: «Una serata che rimarrà dentro di noi, è stato meraviglioso, tutto il nostro lavoro ripagato»

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa dopo il pareggio dei nerazzurri con il Bayern Monaco che vale le semfinali di Champions

La conferenza stampa di Simone Inzaghi al termine di Inter Bayern Monaco, quarto di finale di ritorno di Champions League terminato sul 2 a 2 (risultato che qualifica i nerazzurri alle semifinali contro il Barcellona).

CONSAPEVOLE DI STAR FACENDO LA STORIA DELL’INTER? – «Serate che rimarranno dentro a tutti noi. Due grandissime partite, è stato meraviglioso e ti ripaga di tutte le giornate passate per preparare queste partite. Ho la fortuna di avere grandi uomini altrimenti partite come stasera o a Monaco non riesci a farlo. Sono molto fortunato»

VALORI CHIARI FIN DALL’INIZIO? – «La differenza in questa stagione è nella Champions. Due gare in più e voglia di entrare nelle prime 8. Stagione molto molto più intensa. La Champions non perdona nulla, bravissimi i ragazzi. Ci siamo aiutati, ci siamo sacrificati. Abbiamo giocato quando dovevamo. Sono molto soddisfatto da allenatore, ragazzi che sono grandi campioni e grandi uomini»

IL SEGRETO DI QUESTA SQUADRA? – «I ragazzi stanno bene insieme, Correa Zielinski e Dumfries erano lì come se fossero in panchina con noi. Tutti utili alla causa e tutti si fanno trovare pronti».

LA REAZIONE DELLA SQUADRA AL GOL DI MULLER ALL’ANDATA E A QUELLO DI KANE DI OGGI AL RITORNO – «Frutto di grandissima lucidità. Preso gol dopo aver approcciato il secondo tempo. Mkhitaryan a terra, pensavamo che il gioco si fermasse, prendiamo gol. Una squadra non forte di mente poteva accusare il colpo.Siamo rimasti lucidi, concentrati e abbiamo continuato il piano partita».