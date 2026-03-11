Iran si ritira dal Mondiale 2026! Comunicata ufficialmente la decisione in vista della competizione. Cosa sta succedendo

Iran si è ritirato dal Mondiale 2026! Comunicata ufficialmente la decisione verso la competizione in Nordamerica. Cosa sta accadendo

Una decisione storica e drammatica scuote il mondo del calcio internazionale. L’Iran ha ufficialmente comunicato che non prenderà parte ai prossimi Mondiali 2026, organizzati congiuntamente da Stati Uniti, Messico e Canada, a causa dell’escalation bellica in Medio Oriente.

Il panorama calcistico globale subisce un contraccolpo senza precedenti a causa delle crescenti tensioni geopolitiche internazionali. La nazionale dell’Iran ha deciso di ritirarsi ufficialmente dalla competizione iridata in programma la prossima estate. La drastica scelta politico-sportiva è una conseguenza diretta del recente scoppio della guerra in Medio Oriente e, in particolare, dei pesanti bombardamenti che hanno colpito la capitale Teheran e diverse altre città del Paese, condotti dalle forze armate degli USA e di Israele.

Le dichiarazioni del ministro dello Sport Donjamali

La notizia, che ha rapidamente fatto il giro del mondo, è stata diffusa in Europa dal quotidiano tedesco FAZ, il quale ha riportato le inequivocabili dichiarazioni televisive rilasciate dal ministro dello Sport iraniano, Ahmad Donjamali. Le sue motivazioni non lasciano alcuno spazio a possibili ripensamenti da parte della federazione asiatica.

«Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali», ha tuonato il ministro, ufficializzando di fatto il boicottaggio della manifestazione sportiva che si terrà proprio nei territori nordamericani.

Donjamali ha poi proseguito il suo discorso, sottolineando le tragiche ragioni alla base di questa clamorosa e irrevocabile rinuncia:

«misure malvagie intraprese contro l’Iran. Ci sono state imposte due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. Non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare».

Il percorso sportivo e il vuoto nel Girone G

Dal punto di vista prettamente sportivo, l’assenza della selezione mediorientale rappresenta un rammarico per i tifosi. La nazionale iraniana aveva infatti conquistato sul campo l’accesso al torneo, qualificandosi direttamente ai Mondiali 2026 nello scorso mese di marzo, dopo aver vinto il proprio girone della terza fase delle qualificazioni asiatiche.

In vista della competizione, il cui inizio è fissato per il prossimo 11 giugno, l’Iran era stato inserito nel Girone G. Il raggruppamento prevedeva incroci con il Belgio, l’Egitto e la Nuova Zelanda. L’esordio ufficiale degli iraniani era in programma per il 16 giugno proprio contro la formazione oceanica. Ora spetterà alla FIFA decidere come colmare questo improvviso vuoto nel tabellone.