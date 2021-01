Irrati e il gol del Milan: «Fallo su Rabiot? È un normale scontro di gioco»

Pirlo chiede ad Irrati di rivedere l’azione del gol del Milan, viziata da fallo su Rabiot. L’arbitro non lo ritiene necessario

Ha fatto discutere molto la direzione arbitrale di Irrati in Milan Juve. L’arbitro non è andato a rivedere l’azione che ha portato al gol del Milan, viziata da un fallo su Rabiot. Proprio per questo motivo Pirlo ha chiesto spiegazioni al direttore di gara, che non ha dato però una risposta esaustiva.

Come ha ricostruito Pressing su Italia Uno, l’arbitro ha risposto: «È un normale scontro di gioco». Il programma ha poi spiegato quanto successo con Chiesa, che al direttore di gara ha detto: «Mi hai risposto male, mi hai mandato a f****lo, devi portare rispetto. Mi hai risposto male, mi hai risposto male».