Isak, asta tra big di Premier: Liverpool in vantaggio, ma lo United prepara il rilancio

Premier League, sfida tra Liverpool e Manchester United per Aleksander Isak: i Reds in vantaggio, ma i Red Devils pronti a rilanciare

In casa Newcastle continua a tenere banco il caso legato al futuro di Alexander Isak. L’attaccante svedese, corteggiato da settimane dal Liverpool, avrebbe ormai deciso: vuole cambiare aria e nel suo futuro vede principalmente i Reds, considerati la destinazione ideale per fare il salto definitivo.

Il club del Merseyside ha già fatto una prima mossa, presentando un’offerta importante da circa 140 milioni di euro, rispedita però al mittente dai Magpies, intenzionati a non cedere il loro bomber senza prima trovare un sostituto all’altezza. Il nome in cima alla lista è quello di Benjamin Sesko, centravanti sloveno in forza al Lipsia.

Ma non c’è solo il Liverpool. Come rivelato dal The Sun, anche il Manchester United si è inserito nella corsa per Isak. I Red Devils, impegnati nel rinnovamento offensivo dopo l’arrivo di Matheus Cunha dal Wolverhampton e Bryan Mbeumo dal Brentford, starebbero valutando diverse opzioni per l’attacco. La shortlist comprende tre nomi: Isak, Sesko e Ollie Watkins.

Il club di Old Trafford sarebbe pronto a fare sul serio per l’ex Real Sociedad: secondo la stampa inglese, lo United potrebbe avvicinarsi alla cifra richiesta dal Newcastle, ovvero 170 milioni di euro. Un’offerta-monstre che, se confermata, rischierebbe di stravolgere i piani del Liverpool e di trasformare la trattativa in una vera e propria asta da capogiro.

Ad oggi, però, il gradimento del giocatore sembra pendere ancora dalla parte di Slot e del suo progetto tecnico. L’incognita principale resta il tempo: quanto sarà disposto il Newcastle ad aspettare? E fino a che punto Liverpool e United saranno disposti a spingersi?

Una cosa è certa: Isak sarà uno dei nomi caldi dell’estate, e il suo futuro potrebbe innescare un effetto domino sul mercato degli attaccanti in tutta la Premier League.