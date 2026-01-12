Isaksen Lazio, futuro in bilico: i biancocelesti aprono alla cessione e Lotito fissa il prezzo

Isaksen Lazio, può lasciare i biancocelesti: il club non lo considera più incedibile e Lotito definisce la cifra richiesta

La Lazio vede improvvisamente accendersi il proprio mercato attorno a uno dei nomi più discussi della rosa. Nelle ultime ore è infatti emersa un’indiscrezione destinata a far discutere i tifosi biancocelesti: Gustav Isaksen non sarebbe più considerato incedibile. A riportarlo è Nicolò Schira, secondo cui la società avrebbe già fissato una valutazione chiara per un’eventuale cessione dell’esterno danese.

Secondo le informazioni filtrate, Claudio Lotito avrebbe stabilito in 20 milioni di euro la cifra minima per aprire a una trattativa. Una valutazione che tiene conto sia dell’investimento sostenuto al momento dell’acquisto sia del potenziale ancora inespresso del classe 2001, arrivato a Roma con aspettative importanti. La Lazio, dunque, non chiude la porta a una sua partenza, ma non intende nemmeno privarsene a condizioni sfavorevoli.

La stagione di Isaksen è stata finora altalenante, con lampi di qualità alternati a fasi meno brillanti. Nonostante ciò, il danese resta un profilo interessante per età, margini di crescita e esperienza internazionale. Non sorprende quindi che possano arrivare sondaggi dall’estero nei prossimi giorni, con diversi club potenzialmente pronti a puntare su un talento ancora in piena fase di maturazione.

