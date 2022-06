Italia Argentina, Jorginho è il peggiore per i giornali: «Il primo allo sbando»

Italia Argentina, Jorginho bocciato in pieno dai giornali dopo la pessima gara degli azzurri di ieri sera: il giudizio

I giornali oggi in edicola hanno stilato le pagelle di Italia-Argentina di ieri sera. Un match che ha visto gli azzurri uscire sconfitti da Wembley con il risultato secco di 3-0. Peggiore in campo? I quotidiani non hanno dubbi e dicono Jorginho.

Il regista italobrasiliano non è mai entrato in partita, definito “il primo a soccombere” dell’undici italiano. Gara altamente negativa la sua, che non riesce a raggiungere neanche il 5 in pagella.