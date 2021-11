Non c’è tregua per l’Italia, lascia il ritiro di Coverciano anche Biraghi: ecco perché

Non solo Davide Calabria, anche Cristiano Biraghi lascia il ritiro della Nazionale di Coverciano. Secondo quando riporta Sky Sport il terzino della Fiorentina ha dovuto lasciare l’Italia per motivi personali e non per infortunio.

Anche per il suo addio Mancini ha deciso di convocare Zappacosta in vista della partita contro l’Irlanda.