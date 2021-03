Italia, Bonucci: «Vittoria per i tifosi. Svezia? Ferita aperta»

Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro l’Irlanda del Nord: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Oggi abbiamo sbagliato tanto soprattutto nel secondo tempo a livello tecnico. Non abbiamo fatto granchè la fase di possesso nel secondo tempo. Quello che piace tanto della gestione Mancini è la voglia di far gioco e mettere in difficoltà gli avversari. Senza paura, con spirito di sacrificio da parte di tutti. Possiamo andare lontano».

23 DI FILA – «Vuol dire che c’è un grande lavoro dietro, significa che quando fai una per così poco tempo significa che i giocatori sono pronti a recepire queste idee ed è quello che cambia in un percorso. I giovani sono di grande talento e questo ci fa ottenere grandi risultati».

SVEZIA 2017 – «Fa ancora male? Assolutamente sì, una ferita che rimarrà. Da lì dobbiamo prendere la rabbia e la fame e dare all’Italia quello che merita. Senza i tifosi non è bello, speriamo che ci siano all’Europeo. Dedichiamo la vittoria ai tifosi e a tutti coloro che soffrono o hanno sofferto per il Covid».