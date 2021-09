Italia Bulgaria, le probabili scelte di Mancini: in avanti il “tridente Europeo”

Ecco la probabile formazione dell’Italia di Mancini che stasera scenderà in campo contro la Bulgaria a Firenze

Primo impegno per l’Italia dopo l’Europeo. Gli azzurri scenderanno in campo stasera all’Artemio Franchi di Firenze per affrontare la Bulgaria nella quarta giornata delle qualificazioni a Qatar 2022. I ragazzi di Mancini comandano il gruppo C a punteggio pieno, mentre i bulgari hanno conquistato fin qui un solo punto.

La Gazzetta dello Sport fa la probabile formazione. Tra i pali Donnarumma, reduce da due panchine consecutive con il Psg. Difesa a quattro con Di Lorenzo ed Emerson Palmieri sugli esterni, mentre Acerbi è favorito per far coppia al centro con Bonucci.

Centrocampo a tre con Jorginho centrale e Verratti e Barella ai suoi lati. Panchina per il neo juventino Locatelli. In avanti il tridente che tanto bene ha fatto ad Euro 2020. Con Chiesa ed Insigne ad agire sulle due fasce, al centro ci sarà Ciro Immobile, partito alla grande in questa stagione con 4 gol in 2 giornate di campionato.