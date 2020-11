Italia, Caputo non potrà rispondere alla convocazione: i dettagli

Ciccio Caputo non potrà rispondere alla convocazione di Roberto Mancini in Nazionale: il report della FIGC

Due defezioni dell’ultimo minuto per l’Italia di Roberto Mancini. Sia Mimmo Criscito che Ciccio Caputo non saranno disponibili per le sfide degli azzurri contro Estonia, Polonia e Bosnia Erzegovina.

Come recita il sito ufficiale del Sassuolo, per Ciccio Caputo si tratta di un problema muscolare agli adduttori. L’attaccante era stato sostituito nel finale di Sassuolo-Udinese e ha accusato un fastidio muscolare che gli impedirà di essere in campo con la Nazionale.