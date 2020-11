Infortunio Criscito: brutta notizia per Roberto Mancini e Rolando Maran, il capitano del Genoa ha lasciato il ritiro della Nazionale

Come riporta il sito della FIGC Mimmo Criscito ha lasciato il ritiro della Nazionale e non sarà a disposizione per i tre match che attendono gli azzurri contro Estonia, Bosnia Erzegovina e Polonia.

Non è specificato il motivo per il quale il capitano del Genoa ha lasciato il ritiro.