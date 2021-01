L’Italia eSports ha presentato i quattro player della eNazionale azzurra che parteciperanno a UEFA eEuro 2021

«Nicola ‘nicaldan’ Lillo, Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi, Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu e Raffaele ‘Rafinter934’ Pagliuca: sono loro i quattro eplayer della eNazionale TIMVISION PES che avranno l’onore di indossare la maglia azzurra a eEURO 2021, la seconda edizione del Campionato Europeo in cui l’Italia cercherà di difendere il primo storico titolo conquistato nel 2020.

La nuova Nazionale TIMVISION PES ha preso forma dopo le finali delle selezioni, che nel week end hanno visto affrontarsi i vincitori delle 8 tappe di qualificazione e i 4 campioni in carica. La due giorni di sfide, trasmesse in live streaming sul canale twitch della eNazionale e sulla Tv di Tim con la partecipazione degli ‘Autogol’ e del Talent ‘Player Inside’, ha visto le conferme di Nicola ‘nicaldan’ Lillo, Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi, Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu, tre dei quattro artefici del trionfo nel torneo continentale, mentre il volto nuovo è quello di Raffaele ‘Rafinter934’ Pagliuca, il quarto eplayer azzurro che prenderà il posto di Rosario ‘Npk_02’ Accurso.

E adesso la eNazionale TIMVISION PES potrà iniziare ad allenarsi in vista delle qualificazioni alla seconda edizione del Campionato Europeo che prenderanno il via a marzo. Le 10 vincitrici dei gironi, che verranno sorteggiati a febbraio, si qualificheranno direttamente alla fase finale, mentre le 10 seconde classificate verranno suddivise in due gironi da 5 squadre, con le prime 3 classificate di ciascun girone che staccheranno il pass per la fase finale in programma il 9 e 10 luglio».