Italia femminile, Bertolini: «Il Mondiale è un obiettivo. Lo raggiungeremo così»

Italia femminile, la ct Milena Bertolini parla degli obiettivi delle azzurre e dei prossimi impegni. Le sue dichiarazioni

Ai canali ufficiali della FIGC ha parlato Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile.

LE PAROLE – «Centrando la vittoria avremmo grandi probabilità di andare al Mondiale e ognuna di noi vuole tornare a giocarlo e siamo quindi consapevoli della posta in palio. Dovremo essere unite, compatte e mettere in campo tutte le nostre energie. La gara d’andata è stata giocata in un contesto particolare, mancava tranquillità e c’erano un po’ di pensieri negativi legati a tutto quello che era successo a livello di contagi, ma adesso siamo in una situazione completamente diversa. Dobbiamo avere fiducia nelle nostre qualità, che sono tante, e giocare con entusiasmo. Il pareggio delle nostre avversarie ci ha dato una spinta in più, però per noi non cambia nulla: dobbiamo conquistare i tre punti».