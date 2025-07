Italia femminile, semifinale dell’Europeo proibitiva: ecco l’avversaria delle Azzurre in un appuntamento storico per il movimento

Sarà una sfida sulla carta proibitiva tra l’Italia femminile di Andrea Soncin e le campionesse in carica dell’Inghilterra a decidere la prima finalista degli Europei di calcio femminile. L’appuntamento è fissato per martedì a Ginevra, con calcio d’inizio alle ore 21:00. Le Azzurre si preparano ad affrontare un avversario temibile per un posto nell’atto conclusivo del torneo.

Le Leonesse inglesi hanno conquistato le semifinali degli Europei femminili al termine di una partita incredibile e ricca di colpi di scena contro la Svezia. Sotto di due gol nel primo tempo, firmati da Asllani e Blackstenius, l’Inghilterra ha compiuto una rimonta spettacolare nella ripresa con le reti di Bronze e Agyemang. La qualificazione è stata poi decisa da un’interminabile lotteria dei calci di rigore, con ben nove errori su quattordici tentativi e tre match point falliti dalle svedesi prima dell’errore decisivo di Holmberg.

L’Italia femminile arriva a questo storico appuntamento forte del grande entusiasmo per la vittoria sulla Norvegia. La doppietta di una straordinaria Cristiana Girelli ha regalato alle Azzurre un traguardo pazzesco, rendendo vano il rigore fallito da Hegerberg che avrebbe potuto cambiare le sorti del match.

Il quadro completo delle semifinaliste vede dall’altra parte del tabellone degli Europei femminili due sfide di altissimo livello. La Francia affronterà la Germania in un match che si preannuncia estremamente equilibrato. La Spagna, campione del mondo, parte invece con i favori del pronostico contro la Svizzera, per completare il quartetto delle migliori squadre d’Europa che si contenderanno il titolo continentale.