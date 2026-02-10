Italia, niente stage? Gattuso porta gli Azzurri a cena! La mossa del ct in vista dei playoff: e occhio ai possibili convocati

Italia, niente stage? Gattuso porta gli Azzurri a cena! La mossa del ct in vista dei playoff: patto d’acciaio con i calciatori

La corsa verso i playoff per il Mondiale 2026 non passa per i campi di Coverciano, ma attraverso un patto d’onore siglato a tavola. Di fronte all’impossibilità di organizzare uno stage collettivo a inizio febbraio, il Commissario Tecnico dell’Italia, Gennaro Gattuso, ha deciso di rimboccarsi le maniche trasformandosi in un motivatore itinerante. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista del Milan ha avviato un vero e proprio “tour italiano” per incontrare vis-à-vis i suoi ragazzi, replicando quelle dinamiche di spogliatoio e unità d’intenti che furono la fortuna dei rossoneri.

La prima tappa si è consumata ieri a Milano, dove Gattuso ha riunito a cena il blocco dei calciatori militanti in Milan, Inter, Juventus, Bologna e Fiorentina. Ma il lavoro diplomatico del tecnico calabrese ha confini ben più ampi. Nei giorni scorsi, il CT aveva già macinato chilometri per raggiungere Mateo Retegui in Arabia Saudita e il regista Marco Verratti in Qatar, oltre a un blitz fondamentale a Londra. Nella capitale inglese, Gattuso ha dialogato con la nutrita colonia della Premier League, che include colonne come il portiere Gianluigi Donnarumma, il mediano Sandro Tonali e l’esterno Federico Chiesa, oltre ai difensori Riccardo Calafiori, Destiny Udogie e al portiere Guglielmo Vicario.

L’agenda è fitta: entro venerdì il tecnico farà tappa a Bergamo, Roma e Napoli. Un’attenzione particolare è stata riservata ai giocatori del Cagliari: per non interferire con il lavoro del tecnico Fabio Pisacane e non affaticare la squadra, sarà Gattuso a volare in Sardegna lunedì prossimo per incontrare il portiere Elia Caprile e il giovane esterno Marco Palestra. L’obiettivo è puramente psicologico: guardarsi negli occhi per preparare la sfida decisiva del 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord. Nel mirino del CT non ci sono solo i veterani, ma anche possibili sorprese come il centrocampista bianconero Fabio Miretti e il terzino Davide Bartesaghi, monitorati per il futuro o, chissà, per un posto al Mondiale se gli Azzurri supereranno anche l’eventuale finale contro la vincente di Galles-Bosnia.