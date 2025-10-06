Italia, la decisione di Gattuso: ecco il sostituto dell’infortunato Politano. Dopo aver perso Zaccagni il ct deve rinunciare a un altro convocato

Un ritorno atteso, meritato, che sa di riscatto. Leonardo Spinazzola torna a vestire la maglia della Nazionale. L’esterno del Napoli, protagonista di un avvio di stagione scintillante, è stato convocato dal CT Gennaro Gattuso per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale 2026 contro Estonia e Israele. Un premio alla sua forma smagliante, che arriva però in una circostanza agrodolce: Spinazzola prende infatti il posto del suo compagno di squadra e amico, Matteo Politano, uscito per infortunio nel match di ieri contro il Genoa.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha comunicato la notizia con una nota ufficiale in serata.

«A causa dell’indisponibilità per infortunio di Matteo Politano, uscito nel corso della partita di campionato di oggi pomeriggio tra Napoli e Genoa, il ct della Nazionale Gennaro Gattuso ha convocato il calciatore del Napoli Leonardo Spinazzola».

Si chiude così un’attesa lunga due anni. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’ultima apparizione di Spinazzola in azzurro risaliva al 18 giugno 2023. Da allora, l’eroe di Euro 2021 ha lavorato per tornare ai suoi massimi livelli, e in questa stagione ci sta riuscendo alla grande. Sotto la guida di Antonio Conte al Napoli, ha offerto prestazioni di altissimo livello, collezionando sette presenze impreziosite da un gol e un assist.

Una continuità di rendimento che ha convinto prima il suo allenatore di club e ora anche il CT della Nazionale. La fiducia di Conte è stata la base per la sua rinascita, la chiamata di Gattuso è la consacrazione di un ritorno ad altissimi livelli. Un rientro in azzurro che, per qualità e tempismo, appare la scelta più giusta.