Italia Irlanda del Nord, ipotesi calci di rigore: ecco i tiratori più accreditati per presentarsi dal dischetto in caso di lotteria dagli 11 metri

Non succede, ma se succede bisogna farsi trovare pronti. In vista della semifinale playoff Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, in programma questa sera alla New Balance Arena di Bergamo, lo staff azzurro ha lavorato anche su uno scenario sempre delicato come quello dei calci di rigore. A confermarlo è stato lo stesso Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia, durante la conferenza stampa della vigilia: «ne hanno tirati tre a testa per portarci avanti con il lavoro». La seduta dedicata ai penalty si è svolta lunedì e rappresenta un passaggio tutt’altro che secondario, considerando che la sfida è da dentro o fuori e che, in caso di parità, sono previsti supplementari e rigori.

Retegui primo rigorista, Donnarumma garanzia tra i pali

Una certezza, almeno per i tempi regolamentari, c’è già: in caso di calcio di rigore durante i 90 minuti il primo incaricato sarà Mateo Retegui, attaccante italo-argentino e riferimento offensivo della squadra di Gattuso. Lo ha spiegato ancora il ct in conferenza stampa, chiarendo le gerarchie dal dischetto. Alle sue spalle restano diversi profili con esperienza dagli undici metri, a partire da Moise Kean, centravanti della Fiorentina, Matteo Politano, esterno del Napoli, Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, e Manuel Locatelli, regista della Juventus. Sul fronte opposto, tra i pali, l’Italia può contare su Gianluigi Donnarumma, portiere da sempre affidabile nei grandi appuntamenti. Anche per questo il lavoro sui rigori è stato impostato con attenzione: non solo scelta dei tiratori, ma anche preparazione mentale in vista di un’eventuale lotteria finale.

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I possibili specialisti azzurri e l’incognita dei 120 minuti

Il vero nodo, naturalmente, sarà capire chi arriverà effettivamente in campo fino al 120’. La probabile formazione azzurra prevede Donnarumma in porta, difesa con Mancini, Bastoni e Calafiori, esterni Politano e Dimarco, in mezzo Barella, Locatelli e Tonali, davanti la coppia Kean-Retegui. In questo quadro, diversi potenziali rigoristi potrebbero avere un ruolo decisivo se la partita dovesse allungarsi oltre i tempi regolamentari. Oltre ai nomi più attesi, restano osservati speciali anche Pio Esposito e Giacomo Raspadori, insieme ad altri profili che possono offrire qualità dagli undici metri. Per l’Italia, quindi, la missione non è soltanto vincere: è arrivare pronta a qualsiasi epilogo.