Italia Irlanda del Nord, è questa la semifinale: tutto sulla partita
Italia Irlanda del Nord, gli azzurri hanno beccato una nazionale molto insidiosa. Ecco tutti i dettagli sul sorteggio di oggi
L’Italia è finita nel gruppo A e ha ‘pescato’ l’Irlanda del Nord. Una partita sicuramente molto insidiosa per diversi motivi, ma che porterà la Nazionale di Gattuso di avere comunque i favori del pronostico.
Senza dimenticare che la partita si giocherà in casa e questo dovrebbe consentire il 26 marzo di avere una chance in più di qualificarsi.
LEGGI ANCHE >>> Playoff Mondiali 2026 Europa: squadre, calendario, regolamento, risultati
Naturalmente le esperienze passate costringono Gattuso e i suoi ragazzi a non sottovalutare praticamente nulla.
Sorteggi play off Mondiali, il percorso dell’Italia: prima l’Irlanda del Nord, poi la finale in trasferta
Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: calendario playoff e risultati
