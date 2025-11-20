 Italia Irlanda del Nord, è questa la semifinale: tutto sulla partita
Italia

Italia Irlanda del Nord, è questa la semifinale: tutto sulla partita

Italia Irlanda del Nord, gli azzurri hanno beccato una nazionale molto insidiosa. Ecco tutti i dettagli sul sorteggio di oggi

L’Italia è finita nel gruppo A e ha ‘pescato’ l’Irlanda del Nord. Una partita sicuramente molto insidiosa per diversi motivi, ma che porterà la Nazionale di Gattuso di avere comunque i favori del pronostico.

Senza dimenticare che la partita si giocherà in casa e questo dovrebbe consentire il 26 marzo di avere una chance in più di qualificarsi.

LEGGI ANCHE >>> Playoff Mondiali 2026 Europa: squadre, calendario, regolamento, risultati

Naturalmente le esperienze passate costringono Gattuso e i suoi ragazzi a non sottovalutare praticamente nulla.

