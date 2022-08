Italia, la critica di Mancini: «All’estero i nostri giovani giocano, da noi farebbero la Primavera»

Il c.t. dell’Italia Roberto Mancini ha lanciato l’ennesima critica sulla gestione dei giovani nel nostro Paese

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, in una lunga intervista a Il Giornale ha lanciato l’ennesima critica al calcio italiano sulla gestione giovani prendendo a esempio il passaggio di Lucca all’Ajax.

LUCCA ALL’AJAX – «Una grande possibilità per migliorare tecnicamente. Non avrà pressione ma sarà in una squadra che deve vincere sempre. L’Ajax è come Real, Barcellona, Juve ed altre dove un pari è una sconfitta. Ma la scuola Ajax vale: da quelle parti sfornano giovani, poi li vendono e fanno i soldi. I nostri a 18 anni sono ancora in Primavera: all’estero giocherebbero tutti».

