Italia Macedonia, Vieri alla BoboTv: «Bisognava andare sugli esterni e giocare più velocemente. Non do la colpa a uno in particolare»

Bobo Vieri ha commentato l’eliminazione dell’Italia alla BoboTv, ecco le sue parole.

BOBO VIERI – «Da settembre abbiamo fatto pochi gol. Abbiamo pareggiato contro la Bulgaria e contro la Svizzera. Queste sono partite nelle quali l’Italia deve vincere e segnare. Anche ieri sera siamo mancati davanti. Siamo entrati un sacco di volte in area, ma nessuno tirava. Si sapeva che eravamo carenti, ma ieri sera si è evidenziato. Sono partite che devi vincere. Poca roba davanti. Bastava un gol. In 90° non ho visto i tre davanti bene. Berardi è stato l’unico un po’ più vivo, ma troppo troppo poco per una partita come ieri. Non c’erano spazi: io, se sono centravanti, voglio i miei esterni sulla riga che me la mettano di prima, velocemente. Non ha senso stare lì a giocare la palla. Questi giocatori possono fare molto di più. Ho sentito tante baggianate sul come si gioca: bisogna dirle prima certe cose, non quando si perde».