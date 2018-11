Italia, allarme difesa con Mancini: otto gol subiti in sette gare

L’Italia di Roberto Mancini ha nella difesa il principale problema del suo percorso. Domani bisognerà ricostruire un muro vincente

L’Italia affronterà domani il Portogallo in una partita decisiva per la Nations League. Una vittoria potrebbe avvicinare gli azzurri all’ambita Final Four, che in ogni caso dipenderà anche dal risultato di Portogallo-Polonia. Gli azzurri di Mancini arrivano alla gara dopo la bella vittoria sui biancorossi con il gol allo scadere di Cristiano Biraghi. Ma c’è un problema: quella è stata l’unica gara di Mancini senza subire gol. L’Italia ha subito gol nelle altre sette partite, ben otto tra amichevoli e gare di Nations League. Non un bel segnale in vista della sfida, con i lusitani privi sì di CR7 ma comunque molto pericolosi in zona gol. Gli azzurri dovranno ritrovare l’antico muro, da sempre punto forte di tutte le Nazionali italiane vincenti.