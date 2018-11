Dubbi per Mancini in vista di Italia-Portogallo. Ballottaggio in attacco tra Domenico Berardi e Ciro Immobile

Un solo dubbio per Roberto Mancini in vista di Italia–Portogallo, match della Nations League in programma sabato sera a San Siro. Il commissario tecnico, nelle ultime gare, ha cambiato volto all’Italia e vuole proseguire su questa falsariga. Il ct dovrebbe lanciare a centrocampo Jorginho e Verratti insieme a Nicolò Barella ma il principale dubbio riguarda l’attacco. Federico Bernardeschi ha lasciato il ritiro della Nazionale per un problema muscolare e al suo posto potrebbe giocare Domenico Berardi oppure Ciro Immobile.

Giorgio Chiellini, capitano, guiderà la difesa per la 100esima volta con la maglia azzurra e al suo fianco ci sarà il compagno di tante battaglie. Leonardo Bonucci. Sulle fasce, spazio a Florenzi e Biraghi (Mancini potrebbe provare De Sciglio ma gli esterni di Roma e Fiorentina sono in vantaggio sul bianconero). Lorenzo Insigne e Federico Chiesa in attacco, sugli esterni, con uno tra Berardi e Immobile al centro. Mancini potrebbe ‘bocciare’ nuovamente il centravanti della Lazio, autore di 8 gol in campionato e vice capocannoniere della Serie A con Ronaldo, per dar spazio all’attaccante del Sassuolo, a secco da agosto e autore di 4 gol in stagione (2 in Coppa Italia, 2 in campionato). Tentazione Berardi falso nueve per il Mancio.