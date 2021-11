Italia, Mancini pensa a volti nuovi: torna in quota Politano

In vista dei playoff di marzo, Mancini cerca delle novità e Politano potrebbe rientrare finalmente tra i convocati

Matteo Politano è tra gli esterni migliori del nostro campionato, ma il c.t. Mancini difficilmente lo ha aggregato al gruppo della Nazionale. Fece scalpore la sua esclusione dalla lista dei 26 per l’Europeo, così come continua a far discutere la sua mancata convocazione.

Il commissario tecnico dovrà trovare volti nuovi in vista dei playoff di marzo per accedere in Qatar e, come riportato dal Corriere dello Sport, il nome di Politano potrebbe tornare fortemente in quota; soprattutto se il calciatore dovesse continuare a regalare prestazioni da favola con la maglia del Napoli.