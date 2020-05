Italia, Mancini: «Ripresa? Non dico nulla, c’è già tanto caos»

Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Roma Radio. Ecco le sue dichiarazioni

Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Roma Radio. Ecco le sue dichiarazioni riprese da TMW:

«Sicuramente si sta meglio oggi di venti giorni fa. Stare senza libertà per tanto tempo non è semplice. Questo ci ha fatto soffrire. Ora piano piano sta finendo e la speranza è questa. Mi è mancato il lavoro prima di tutto. Avremmo dovuto giocare due partite importanti in Inghilterra e Germania».

RIPRESA – «Io non vorrei dire nulla che mi sembra ci sia un gran caos. Se dovessi parlare da allenatore della Nazionale spererei che si finisse qui per ricominciare con calma. Il prossimo anno ci saranno una serie infinite di partite».