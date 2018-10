Da Napoli arrivano conferme che Mancini starebbe pensando di convocare Allan in Nazionale. Il team azzurro studia il caso

Allan è stato molto spesso snobbato dagli appassionati di calcio ma il brasiliano sotto la guida di Maurizio Sarri si è dimostrato un giocatore fondamentale nel dare equilibrio al gioco del Napoli. Con l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra, il centrocampista è diventato ancora più centrale all’interno delle dinamiche della squadra partenopea, tanto che il ct Roberto Mancini starebbe valutando una sua convocazione in Nazionale.

Allan non ha mai nascosto di voler vestire un giorno la maglia del Brasile ma fin ad oggi la Selecao non ha mai pensato di arruolarlo. Secondo quanto riporta l’emittente TV Luna, Mancini è fortemente intenzionato a fargli vestire la maglia dell’Italia e pare che il brasiliano sarebbe pronto a dire sì al commissario tecnico. Il team azzurro sta studiando il caso nei suoi particolari per avere la conferma che il giocatore possa davvero essere convocato ma non ci dovrebbero essere problemi in tal senso. Allan infatti gioca in Serie A dal 2012, quando vestiva la maglia del’Udinese, ed è stato convocato dal Brasile solo per il Mondiale Under 20 in Colombia vinto dalla squadra carioca nel 2011.