Italia Irlanda del Nord, Riccio: «Dal nostro punto di vista ci arriviamo nel modo giusto e siamo pronti»

Italia, parla Riccio: «Dal nostro punto di vista ci arriviamo nel modo giusto e siamo pronti». Le sue dichiarazioni nel pre gara

Gigi Riccio, vice di Gattuso, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Italia Irlanda del Nord. Ecco le sue parole:

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

PAROLE – «Inevitabilmente è arrivato il giorno. Ovviamente lo aspettavamo tutti e siamo stati molto bene insieme. La questione mentale diventa molto importante dopo tutti questi mesi. Dal nostro punto di vista ci arriviamo nel modo giusto e siamo pronti.

Negli ultimi anni i cambi sono diventati determinanti. Anche altri ragazzi meritavano di essere con noi, ma siamo coerenti con le scelte. Gattuso è maturato tantissimo, è molto equilibrato rispetto alla forza del suo carattere, e questo è quello che ci ha trasmesso».