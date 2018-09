Donnarumma blocca una buona iniziativa di Zielinski allungandosi in uscita su tiro a colpo sicuro del polacco

L’esperienza di Gianluigi Donnarumma all’Europeo 2017 con la maglia dell’Under 21 non è stata delle migliori ma il portiere rossonero si è invece presentato prontissimo all’esordio della Nazionale maggiore in Nations League. L’estremo difensore del Milan è stato subito deciso ad appena 6 minuti dal fischio d’inizio con un’uscita provvidenziale sul napoletano Piotr Zielinski. Robert Lewandowski serve un ottimo pallone filtrante al centro dell’area per il centrocampista, convinto di poter segnare a colpo sicuro da una distanza così ravvicinata. Donnarumma però esce benissimo e allungandosi devia il pallone calciato dall’avversario. Il portiere azzurro si ripete poi al 26esimo mandando in angola una girata in area sempre di Zielinski.