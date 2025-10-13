Italia, Gattuso prepara una rivoluzione: ecco le possibili scelte contro Israele

L’Italia, dopo la vittoria, si prepara a cambiare. Come annunciato dal CT Rino Gattuso, per la sfida di domani sera contro Israele la Nazionale scenderà in campo con il 3-5-2.

Una scelta motivata dalla necessità di infondere maggiore solidità alla squadra contro un avversario che a Debrecen aveva messo in seria difficoltà gli Azzurri. L’obiettivo primario è blindare la qualificazione ai playoff, o almeno ottenere il punto necessario nelle prossime due gare (in Moldavia e il big match a San Siro con la Norvegia) per mettere al sicuro il secondo posto nel girone.

Bastoni resta con la squadra, Kean ai box



Gattuso, nel suo ruolo di CT, sta lavorando per mantenere alta la concentrazione di tutti. Un segnale apprezzato dall’allenatore e dallo staff è stata la decisione di Alessandro Bastoni di rimanere con i compagni, nonostante la squalifica per la prossima partita. Un gesto che conferma la solidità del gruppo e la fiducia riposta nelle parole del CT.

Meno buone notizie per Moise Kean, che a Tallinn è uscito di scena dopo appena un quarto d’ora (ma con l’undicesimo gol in azzurro già segnato) a causa di una distorsione alla caviglia destra. I primi accertamenti hanno dato esito negativo, ma l’attaccante avverte ancora fastidio. Oggi è prevista una risonanza magnetica per valutare l’entità del danno, anche se l’ottimismo è alto per un suo recupero in vista del delicato match di campionato tra Fiorentina e Milan. Dagli ambienti federali trapela chiaramente la volontà di non rischiare nulla, indicando l’indisponibilità di Kean per la gara con Israele.



Le scelte in attacco



L’assenza di Kean riapre il ballottaggio su chi affiancherà l’intoccabile Retegui in attacco. La corsa è a due tra Raspadori (che parte leggermente in vantaggio nelle gerarchie, forte di un’incollatura di esperienza in più) e Pio Esposito, autore di un gol contro l’Estonia che lo ha messo in evidenza.



In attesa della rifinitura, si gioca anche un posto al centro della difesa, con Mancini favorito su Gabbia. Di Lorenzo e Calafiori sono invece confermati tra i titolari. A centrocampo, si preannunciano testa a testa: Cambiaso dovrà battere la concorrenza di Spinazzola sulla fascia destra, mentre Locatelli si giocherà il posto in regia con Cristante. Intoccabili, invece, Barella, Tonali e Dimarco.



Sicurezza rinforzata



L’arbitro della gara sarà il francese Turpin, scelto dalla UEFA per garantire la massima sicurezza e imparzialità, considerando le tensioni che circondano l’incontro. Nonostante lo stadio sia stato trasformato in un bunker, gli ottomila biglietti venduti, con un’impennata dell’ultima ora, dimostrano l’affetto dei tifosi per la Nazionale. LEGGI ANCHE >>> Qualificazioni Mondiali 2026 Europa: calendario, risultati, classifiche