Italia, tutto l’amore di Firenze. E al “Franchi” azzurri ancora imbattuti

Questa sera l’Italia scenderà in campo contro la Bulgaria all’Artemio Franchi, stadio in cui non ha mai perso nella storia

Tutto pronto per la prima uscita ufficiale da Campionessa d’Europa per l’Italia di Roberto Mancini. Azzurri attesi questa sera dalla Bulgaria per la quarta giornata delle qualificazioni al prossimo Mondiale di Qatar. Gara che si giocherà all’Artemio Franchi di Firenze, uno stadio dove, in 29 precedenti, 22 sono i successi nostrani e 7 i pareggi. Fin qui, l’impianto della Fiorentina, non conosce sconfitta quando passa la Nazionale.

Ultimi tre impegni nel capoluogo toscano, sotto la gestione Mancini, sono il pareggio in Nations League contro la Bosnia del 4 settembre 2020 (1-1), e le amichevoli vinte contro Moldova (6-0, 7 ottobre 2020) ed Estonia (4-0, 11 novembre 2020).

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, poi, questa sera sono attesi tra i 13 e i 14mila tifosi, pronti a tifare per i loro beniamini, spingendoli verso il quarto successo in quattro gare di qualificazione. L’impianto toscano, in totale, ha messo a disposizione 19mila posti per rispettare le normative dovute al Covid.