Italia U21, Colombo: «Buona gara, siamo pronti per l’Europeo. Devo fare anche gol brutti»

L’attaccante del Lecce e dell’Italia Under 21 ha parlato ai microfoni Rai dopo il pareggio con il Giappone. Le sue parole dopo la partita

LE PAROLE – «Per noi attaccanti, è sempre bello segnare. Rappresenta un momento di felicità e orgoglio personale perché vuol dire che si sta lavorando bene. Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra preparata, molto organizzata ma noi siamo pronti per l’Europeo. C’è ancora del tempo, stiamo lavorando bene. Si è alzata l’asticella, si è alzato il ritmo. Abbiamo giocato contro due squadre che fanno dell’intensità un loro punto di forza. Secondo me, però, abbiamo retto bene e, sono sicuro, ci servirà in ottica Europeo. Lì bisogna andar forte perché si fa sul serio. Gol? Devo iniziare a fare anche quelli brutti».