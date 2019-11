Italia U21, Kean: «Ho risposto sul campo. Tornare in A? Penso a giocare»

Moise Kean parla dopo la grande prestazione contro l’Armenia: doppietta per l’ex Juve nella vittoria dell’Under 21

Moise Kean ha firmato una doppietta contro l’Armenia, nel successo per 6-0 dell’Italia U21. Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Sport.

KEAN – «Ho risposto sul campo. Non ci sono altri metodi. Abbiamo dimostrato di essere superiori, giocando un ottimo calcio. Nicolato? Sono contento dei suoi complimenti, è un tecnico che lavora tanto. Siamo un’ottima squadra ma dobbiamo continuare a lavorare. La Nazionale maggiore? E’ il sogno di tutti, lavoro per arrivare in alto. Tornare in Italia a gennaio? Non lo so io penso solo a giocare e a dare il massimo in campo».