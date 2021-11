Italia Under 21, Balata: «Gruppo nuovo, contro l’Irlanda sarà impegnativa»

Mauro Balata, capo delegazione dell’Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro l’Irlanda

DICHIARAZIONI – «Una partita indubbiamente impegnativa. L’Irlanda, in casa, ha ottenuto ottimi risultati. Questo è un gruppo nuovo, che sta crescendo e sta dimostrando di avere i valori che contraddistinguono, da sempre, questa under. Peccato per quel pareggio contro la Svezia perché i ragazzi avevano fatto un bellissima partita».