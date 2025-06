Italia Under 21, buona la prima all’Europeo con la Romania: un altro Azzurro è possibile?

Se la nazionale maggiore soffre, l’Italia Under 21 inizia il suo Europeo battendo la Romania con una prova convincente

Un’altra Italia è possibile, e la dimostrazione arriva dall’Under 21 di Carmine Nunziata, che apre il suo Europeo con una vittoria convincente contro la Romania. In un torneo che spesso ha visto l’Italia deludere, spicca invece una squadra con un’identità chiara, lontana dai modelli in voga nella Serie A. Il gol decisivo è di Tommaso Baldanzi, trequartista puro e uomo simbolo di una squadra che gioca palla a terra, senza centravanti di riferimento, costruita sulle combinazioni tecniche e sulla mobilità offensiva. Assente per infortunio Pio Esposito, capocannoniere delle qualificazioni, Nunziata reinventa un attacco fluido, affidandosi all’esplosività di Koleosho, mvp UEFA e pericolo costante sulla fascia sinistra. La manovra si sviluppa prevalentemente su quel lato, con Ruggeri e Ndour in supporto e Baldanzi a svariare. È da lì che nasce il gol del vantaggio, frutto di un cambio campo ben eseguito e di un inserimento rapido in area.

Nel secondo tempo l’Italia cala fisicamente ma non mentalmente, reggendo il ritorno della Romania senza perdere lucidità. Decisivo anche il portiere Desplanches, che prima del riposo para un rigore a Munteanu e poi salva nuovamente nel finale. Anche il Var gioca a favore degli azzurrini, annullando per fuorigioco il possibile pareggio rumeno. L’ingresso di Casadei e Ambrosino dà ulteriore energia, e Baldanzi sfiora il raddoppio in due occasioni. La stanchezza si fa sentire nel finale, con qualche sbavatura in uscita e un paio di rischi evitabili, ma il risultato regge. È un’Italia diversa, coraggiosa e organizzata, che osa con la palla e si affida alla tecnica invece che alla fisicità. Se il buongiorno si vede dal mattino, il cammino può essere promettente.