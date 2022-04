Italiano: «Coppa Italia o Europa? Non credo si possa scegliere»

Le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina, che si prepara alla partita con il Venezia con un pensiero al ritorno di Coppa Italia

Ai canali ufficiali della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato degli obiettivi Coppa Italia e qualificazione in Europa.

OBBIETTIVI – «Se preferisco vincere la Coppa Italia o andare in Europa? Credo che non ci sia la necessità di dover scegliere. C’è solo la speranza di riuscire a far bene nella gara di ritorno in Coppa e continuare a macinare gioco, punti e soddisfazioni in campionato. Partiamo dalla partita contro il Venezia che per noi è importante, giochiamo in casa, dobbiamo sfruttare il fattore campo e poi penseremo alla gara di ritorno contro la Juventus»