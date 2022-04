Fiorentina, Igor: «Italiano mi ha cambiato la vita. Firenze e i tifosi nel mio cuore». Le parole del difensore gigliato

Julio Igor, difensore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola.

Le sue parole: «Crescita? Sono grato a Mister Italiano che ha visto queste mie qualità, ha visto il lavoro tutti i giorni, tutta la settimana. Cerco sempre di lavorare, per migliorare e crescere. Ho avuto due anni un po’ difficili qui a Firenze, non perché stessi male, ma nel calcio ci sono delle cose fuori dal tuo controllo: devi aspettare il tuo momento e lavorare duro. E adesso sono grato perché tutto ciò che ho aspettato sta arrivando: la continuità, il minutaggio, le partite. Sto cercando di migliorare sempre di più, voglio diventare un difensore forte. So che ora devo ancora fare tanta strada ma sono contento di questo momento. Italiano? Posso dire che ha cambiato la mia vita. Fin da quando è arrivato mi diceva cosa dovevo cambiare, su cosa dovevo migliorare. I tifosi? Giuro che non ho mai visto una cosa così, ti fanno sentire importante. Puoi giocare ovunque, ma quando sei a Firenze e giochi nella Fiorentina è un qualcosa di diverso. Sono molto felice del rapporto con i tifosi e con la città di Firenze, sono nel mio cuore».