Jakirovic Inter, la trattativa con la Dinamo Zagabria si sposta in diretta tv: il simpatico dialogo tra Marotta e Boban prima del match contro l’Arsenal

Le luci di San Siro si erano appena spente sulla complicata sfida di Champions League contro l’Arsenal, ma negli studi di Sky Sport il calciomercato ha preso improvvisamente il sopravvento sul calcio giocato. Protagonisti di un imperdibile siparietto sono stati Beppe Marotta, presidente dell’Inter, e Zvonimir Boban, ex stella del Milan e oggi numero uno della Dinamo Zagabria. Oggetto del contendere, tra una battuta e un sorriso, è il futuro di Leon Jakirovic, promettente difensore centrale classe 2008 considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama balcanico.

Nonostante l’amarezza per il risultato del campo, il massimo dirigente dei nerazzurri ha confermato in diretta l’intenzione di portare il ragazzo a Milano, svelando una trattativa ormai in stato avanzato. “Non nascondo che i miei collaboratori hanno fatto un sondaggio e spero si possa arrivare alla conclusione“, ha ammesso Marotta, sottolineando come il club di Viale della Liberazione abbia già pescato bene in Croazia con l’acquisto di Petar Susic. L’obiettivo della Beneamata è chiaro: inserire Jakirovic nel progetto della formazione Under 23, permettendogli di maturare esperienza nel professionismo in Serie C prima del grande salto in prima squadra.

La risposta di Boban non si è fatta attendere. Con il piglio del dirigente esperto, “Zorro” ha replicato con un eloquente: “Parliamo domani, Beppe“. Una frase che sa di apertura totale alla chiusura dell’affare. Le cifre dell’operazione sono già delineate: si tratta di un trasferimento a titolo definitivo per una base fissa di 2,5 milioni di euro, a cui si aggiungeranno 2 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita garantita ai croati. I rapporti tra le due società sono ottimi e l’ottimismo di Marotta (“Siamo molto fiduciosi”) lascia presagire che la fumata bianca sia ormai questione di ore. Il Biscione si assicura così un altro tassello pregiato per il futuro della sua difesa.