James Rodriguez vola in MLS! Accordo ad un passo con quel club
Nuova avventura all’orizzonte per James Rodriguez. Il fantasista colombiano è in trattative avanzate con il Minnesota United per un trasferimento in MLS. Secondo le indiscrezioni di mercato, l’affare è ormai alle fasi conclusive: l’ex stella del Real Madrid ha già manifestato grande entusiasmo per l’approdo nella franchigia statunitense. Questo quanto riportato da Fabrizio Romano su X.
🚨🇺🇸 Minnesota United are in advanced talks over deal to sign James Rodriguez.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 4, 2026
Negotiations at final stages, details to be sorted then all done with the Colombian star.
James, keen on the move as @PSierraR @tombogert first reported. 🇨🇴 pic.twitter.com/UrPsE1y6pR
PAROLE – «🚨🇺🇸 Il Minnesota United è in trattative avanzate per ingaggiare James Rodriguez.
Trattative in fase finale, dettagli da sistemare e poi tutto fatto con la stella colombiana.
James, entusiasta della mossa come riportato per primo da Pipe Sierra e Tom Bogert».
