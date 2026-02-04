Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calcio Estero

James Rodriguez vola in MLS! Accordo ad un passo con quel club

Published

53 minuti ago

on

By

James Rodriguez

James Rodriguez vola in MLS! Accordo ad un passo con quel club: la stella del calcio colombiana è entusiasta della nuova avventura

Nuova avventura all’orizzonte per James Rodriguez. Il fantasista colombiano è in trattative avanzate con il Minnesota United per un trasferimento in MLS. Secondo le indiscrezioni di mercato, l’affare è ormai alle fasi conclusive: l’ex stella del Real Madrid ha già manifestato grande entusiasmo per l’approdo nella franchigia statunitense. Questo quanto riportato da Fabrizio Romano su X.

PAROLE – «🚨🇺🇸 Il Minnesota United è in trattative avanzate per ingaggiare James Rodriguez.
Trattative in fase finale, dettagli da sistemare e poi tutto fatto con la stella colombiana.
James, entusiasta della mossa come riportato per primo da Pipe Sierra e Tom Bogert».

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero17 minuti ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto4 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×