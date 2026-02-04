James Rodriguez vola in MLS! Accordo ad un passo con quel club: la stella del calcio colombiana è entusiasta della nuova avventura

Nuova avventura all’orizzonte per James Rodriguez. Il fantasista colombiano è in trattative avanzate con il Minnesota United per un trasferimento in MLS. Secondo le indiscrezioni di mercato, l’affare è ormai alle fasi conclusive: l’ex stella del Real Madrid ha già manifestato grande entusiasmo per l’approdo nella franchigia statunitense. Questo quanto riportato da Fabrizio Romano su X.

🚨🇺🇸 Minnesota United are in advanced talks over deal to sign James Rodriguez.



Negotiations at final stages, details to be sorted then all done with the Colombian star.



James, keen on the move as @PSierraR @tombogert first reported. 🇨🇴 pic.twitter.com/UrPsE1y6pR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 4, 2026

PAROLE – «🚨🇺🇸 Il Minnesota United è in trattative avanzate per ingaggiare James Rodriguez.

Trattative in fase finale, dettagli da sistemare e poi tutto fatto con la stella colombiana.

James, entusiasta della mossa come riportato per primo da Pipe Sierra e Tom Bogert».

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo