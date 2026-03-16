Jankto spara a zero su Di Francesco: «Pensava di essere un fenomeno, parlava con disprezzo totale! Una volta umiliò anche il magazziniere»

L’ex centrocampista della Sampdoria, Jakub Jankto, non usa mezzi termini nel descrivere il rapporto costruito dall’ex tecnico Eusebio Di Francesco

Con un video pubblicato sul proprio profilo personale di TikTok, l’ex centrocampista della Sampdoria, Jakub Jankto, risponde così alla domanda di un tifoso che gli chiedeva di raccontargli com’era Eusebio Di Francesco da allenatore.

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PAROLE – «Dopo la semifinale della Champions League, straordinario, complimenti: Roma-Barcellona 3-0, Di Francesco a quel punto pensava di essere un fenomeno. I primi giorni eravamo contenti, pensavamo che fosse arrivato un buon allenatore, un buon uomo. I primi allenamenti sembravano andare bene, fino al ritiro. Durante l’allenamento un magazziniere ha avuto bisogno di un aiuto. Ha detto: “Mister, ti ho bisogno”. Però il mister si è incazzato e con disprezzo totale ha risposto: “Ma vai a prendere il coccolino, mettimi la roba per lavare, stai zitto”. Sette giornate, una vittoria. Dopo le prime tre sconfitte abbiamo fatto una riunione. Ci diceva: “Ma voi siete scarsi, cosa state facendo? Pensavo che facessimo Europa. Non possiamo fare così”. Parlava con un disprezzo totale. Quando sei un professionista e sei sotto contratto devi fare le cose che devi fare. Poi, quando non c’è il contratto, puoi dire quello che vuoi. Allora Di Fra, puoi prendere il coccolino e te ne vai a fanculo».