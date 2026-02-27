Jashari sogna in grande: «Vogliamo la Champions, il Milan significa molto per me. Quando mi hanno detto che sarei potuto venire qui…»

Il centrocampista del Milan, Ardon Jashari, ha descritto il proprio momento di forma e quello della squadra rossonera guidata da Allegri

Intervistato da Mediaset, Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha parlato così.

CONDIZIONE FISICA – «Ora mi sento al 100% e sto lavorando per giocare di più per aiutare la squadra a vincere le partite».

TRATTATIVA E SOGNO MILAN – «Il Milan significa molto per me. Quando mi hanno detto che potevo venire a Milano è stato un sogno che si è avverato, dopo una lunga trattativa sono potuto arrivare in questo club magico. È una sensazione fantastica giocare per questo club, ogni giorno e ogni partita. Provo a godermi questa sensazione, per dare tutto sul campo e spero di rendere ogni tifoso felice, ma anche orgoglioso, di me».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «Raggiungere la Champions League è l’obiettivo principale di questa stagione. Quando giochi quella competizione significa vivere notti magiche. È qualcosa che dobbiamo raggiungere tutti insieme».