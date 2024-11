Jimenez shock: «In Italia ho giocato tre partite truccate. Fui sconvolto quando in quel match...»

Scommesse, l’ex giocatore dell’Inter Jimenez ha rivelato di aver giocato in tre partite truccate. Rivelando un retroscena particolare

Intervenuto al podcast Vamo a Calmarno, l’ex Inter e Lazio Jimenez, ha voluto rivelare un retroscena riguardante le partite truccate e le scommesse in Serie A. Rivelando un retroscena.

LE PAROLE – «Ho giocato almeno tre partite truccate. Non posso dirvi con che squadra, ma è accaduto in Italia. Io non ne sapevo niente. In una di queste partite entro e segno, il mio portiere voleva ammazzarmi perché doveva finire in pareggio e aveva pochissimo tempo per farsi segnare una rete e fare uscire l’1-1. Lui giocava poco e voleva fare il pareggio a reti inviolate. Un’altra partita era Ternana-Atalanta, del 2004, eravamo prima e seconda e c’era il gemellaggio tra i tifosi. In pratica io mi procuro il rigore, erano tutti disperati, compagni, avversari, tifosi. Lo segnamo e io ero fuori perché mi avevano colpito forte, vedo tutti disperati, anche il mio compagno che aveva segnato. E poi, il dottore mi spiegò che era una partita aggiustata: non mi avevano detto nulla, ma io dico, avvisatemi, per ultimo ma almeno avvisatemi»