Joao Felix e l’Atletico si separano: ci pensa anche la Juventus

L’avventura di Joao Felix all’Atletico Madrid sembra vicina alla conclusione. Sul portoghese anche la Juventus

Joao Felix ha deluso finora le attese con la maglia dell’Atletico Madrid. Il talento portoghese non sarebbe tra gli incedibili di Simeone e potrebbe lasciare i campioni di Spagna questa estate come riporta El Chiringuito TV.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

L’ex Benfica avrebbe chiesto la cessione e i ‘Colchoneros’ sarebbero pronti ad accontentarlo, però alle loro condizioni. L’Atletico due anni fa ha pagato l’attaccante 120 milioni di euro e non potrebbe cederlo ad un prezzo inferiore per non registrare una perdita a bilancio. Inoltre, come aggiunge il portale Tribalfootball.com, Joao Felix insieme all’interesse del Manchester United sarebbe un profilo molto apprezzato anche dalla dirigenza della Juventus, in ottimi uffici con il suo agente Jorge Mendes.