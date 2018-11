Inter-Genoa, nel post-partita Joao Mario: «Soddisfatto del match appena giocato. Ringrazio i tifosi per la fiducia che mi hanno dato.»

Nell’intervista del post-partita Inter–Genoa Joao Mario ha dichiarato di sentirsi soddisfatto della partita appena giocata e di essere stato d’aiuto per la squadra: «Siamo un gruppo più completo, che ha un gran numero di soluzioni. La rosa è importante: per questo stiamo riuscendo a cambiare tanti giocatori. La mentalità dev’esser quella di ragionare un po’ per volta». Mario inoltre parla del gol appena segnato a San Siro: «Ringrazio i tifosi per la fiducia che mi hanno dato. Oggi era importante vincere: abbiamo fatto un’ottima partita, sono molto felice». Il giocatore si lascia poi andare a considerazioni sul campionato e sulla champions: «Noi dobbiamo ragionare una partita alla volta poi vedremo cosa riusciremo a fare. Mercoledì avremo una sfida importante, bisogna dare tutto e cercare di fare qualcosa di decisivo».