Jorge Mendes: «Cristiano è il migliore della storia ed è incomparabile»

Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, ha parlato del fuoriclasse portoghese. Le sue dichiarazioni sul giocatore

L’agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, è stato intervistato da Tuttosport dopo la doppietta del portoghese al Cagliari. Le sue parole.

CRISTIANO RONALDO – «L’ho detto tante volte in passato e credo che adesso in pochi abbiano ancora dei dubbi: Cristiano è il migliore della storia ed è incomparabile. Non esistono record che Cristiano non possa battere. Presto diventerà il giocatore con più gol nella storia a livello di nazionali e in assoluto».