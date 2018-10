Il difensore della Roma, Juan Jesus, ha ripreso le parole di Radja Nainggolan su Roma-Barcellona dello scorso aprile e lodato ironicamente l’ex compagno di squadra in giallorosso

Lo scorso 10 aprile la Roma compieva un’impresa calcistica rimontando il Barcellona in Champions League nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. All’Olimpico, i blaugrana venivano surclassati dagli uomini di Di Francesco, che rimontarono il 4-1 del ‘Camp Nou’ con un 3-0 firmato Dzeko, De Rossi e Manolas. Allora, sia Juan Jesus che Radja Nainggolan erano presenti in campo e oggi, sei mesi dopo quella partita, il centrocampista passato all’Inter ha ricordato la serata dell’Olimpico e la prova del difensore brasiliano; il quale, tramite Facebook, ha fotografato lo stralcio dell’intervista lodando ironicamente il suo ex compagno di squadra: «Bravo Radja, ogni tanto, quando vuoi e ti impegni capisci anche di calcio».