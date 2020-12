Juanfran contro Neymar: «Il suo stile di gioco provoca chi lo marca»

Juanfran ha parlato di Neymar, criticando lo stile di gioco del brasiliano

Juanfran, ex terzino dell’Atletico Madrid e ora al San Paolo, in una intervista a Desimpedidos ha criticato lo stile di gioco di Neymar; affrontato diverse volte in carriera quando il brasiliano vestiva la maglia del Barcellona.

«Penso fosse davvero difficile affrontarlo perché ha uno stile di gioco che provoca chi lo marca. Tutto resta in campo, ovviamente e con lui non ho alcuni tipo di problema ma ricordo come mi infastidiva spesso con le sue risate provocatorie. In campo è difficile affrontarlo anche per questo suo particolare aspetto. Quando ci sfidavamo lui era in forma eccezionale. Oggi è maturato e non ha più certi comportamenti. Devo dire che ci ho litigato spesso in campo ma gli auguro il meglio. A lui e anche alla Nazionale del Brasile».