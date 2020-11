Juric stila la classifica: «Milan, Roma e Inter favorite per lo Scudetto»

Ivan Juric elenca le sue favorite per la conquista dello Scudetto. Il tecnico del Verona non considera Atalanta, Juve e Napoli

Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato a Radio Deejay delle sue favorite per la conquista dello Scudetto.

«Le mie favorite per lo scudetto? Dico Milan, Roma e Inter. I rossoneri hanno talento e corsa, sono coraggiosi: il loro livello si è alzato. Mi piace anche la Roma di Fonseca. L’Inter? Ha la rosa più forte, fa molto bene tante cose anche se non riesce a fare filotto per vincere tutto».