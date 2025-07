Juve, il caso Arthur ai titoli di coda? Trattativa con il Real Betis

Juve, ai titoli di coda la telenovela Arthur? Il Real Betis pensa a riportare in spagna il centrocampista brasiliano, fuori dai piani dei bianconeri

Arthur Melo è di nuovo alla Continassa, ma il copione sembra sempre lo stesso. Come ogni estate, il centrocampista brasiliano si presenta regolarmente al raduno della Juve, consapevole che il suo futuro sarà lontano da Torino. Anche stavolta si allena con impegno, agli ordini del nuovo tecnico Igor Tudor, ma resta un separato in casa: le valigie, in fondo, non le ha mai disfatte.

Il club bianconero continua a considerarlo un esubero, e il giocatore – insieme al suo entourage – è al lavoro per trovare una nuova destinazione. Dopo un’esperienza poco incisiva al Girona, che non ha portato al riscatto, Arthur potrebbe restare in Spagna: secondo la testata brasiliana O Globo, il Betis Siviglia è pronto a investire per acquistarlo a titolo definitivo. Un’uscita che sarebbe ben accolta anche dalla Juventus, stanca di dover gestire una situazione ormai logora.

Legato da un contratto fino al 2027, Arthur pesa sulle casse della società con uno stipendio da circa 5 milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio elevato per un giocatore che non rientra nei piani tecnici e che, sin dal suo arrivo nel 2020 nello scambio con Pjanic, non ha mai convinto davvero. Nemmeno in prestito: al Liverpool è stato una meteora, alla Fiorentina ha lasciato pochi ricordi, al Girona è durato solo sei mesi.

Tudor ha già comunicato al brasiliano che non rientra nel progetto. Un copione già visto, che però stavolta potrebbe davvero portare all’epilogo. Se il Betis affonderà il colpo, la Juventus si libererebbe di un ingaggio pesante e Arthur potrebbe rilanciarsi in un ambiente più adatto alle sue caratteristiche.

Per ora, il film continua. Ma forse siamo arrivati davvero ai titoli di coda.