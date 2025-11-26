Juve Cagliari, rossoblù al lavoro: prosegue la preparazione in vista della sfida

Juve Cagliari, rossoblù al lavoro al CRAI Sport Center di Assemini: continua la preparazione per la sfida di Torino

I rossoblù intensificano la preparazione in vista della trasferta di Torino contro la Juventus, in programma sabato 29 novembre. La squadra, rinvigorita dalle ultime prestazioni, si è ritrovata al CRAI Sport Center di Assemini per affinare schemi e ritmo gara.

Allenamento sotto gli occhi di Giulini

La seduta, seguita dal presidente Tommaso Giulini, ha visto il gruppo impegnato in esercizi tecnico-tattici guidati da Fabio Pisacane e dal suo staff. Dopo una fase di attivazione, i giocatori hanno lavorato su situazioni di gioco specifiche e concluso con una partita su campo ridotto, utile a migliorare velocità di pensiero ed esecuzione. Intanto, Luca Mazzitelli ha svolto lavoro personalizzato, con lo staff medico che monitora le sue condizioni.

Attesa per la conferenza

La preparazione proseguirà giovedì 27 novembre con una nuova seduta mattutina, al termine della quale Pisacane incontrerà i media. La conferenza stampa pre-partita, fissata per le 12.30 e trasmessa in diretta streaming sull’app ufficiale del Cagliari, sarà l’occasione per analizzare l’avversario e svelare le ultime scelte di formazione.

